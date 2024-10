Spagna: ministro trasporti, corpi senza vita dentro veicoli (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse/AP) – “Purtroppo ci sono persone morte all’interno di alcuni veicoli”. Lo ha dichiarato il ministro dei trasporti spagnolo, Óscar Puente, riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade intasate dal fango in Spagna a causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul Paese. Lapresse.it - Spagna: ministro trasporti, corpi senza vita dentro veicoli Leggi tutto 📰 Lapresse.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Milano, 31 ott. (LaPresse/AP) – “Purtroppo ci sono persone morte all’interno di alcuni”. Lo ha dichiarato ildeispagnolo, Óscar Puente, riferendosi alle centinaia di auto e camion bloccati sulle strade intasate dal fango ina causa delle piogge torrenziali che si sono abbattute sul Paese.

