Sinéad O’Connor la cantante si confessa nell’autobiografia postuma

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Dall'infanzia difficile al successo, fino all’allontanamento dalle scene.ha vissuto diverse fasi della sua vita e, nel suo memoir – pubblicato postumo, uscito da poco in Italia col titolo ‘Ricordi’ per Mondadori – la compiantaaffronta ogni tappa con franchezza e ironia.è morta per cause naturali il 26 luglio. Aveva 56 anni. Spirito ribelle Nel suo libro,descrive le persone che, nel corso della sua vita e carriera, hanno cercato di dirle cosa dovesse fare. Le consigliavano di non radersi a zero, così come di non avere un figlio subito dopo l'album d'esordio o, ancora, non esporsi pubblicamente su temi delicati e controversi, come quelli della pedofilia e degli abusi in contesti religiosi. Eppure, la sua naturale inclinazione è sempre stata quella di disobbedire.