Nacque nel 1954 quasi per caso, in una casa discografica milanese, e da quel momento è diventato un vero e proprio inno romagnolo. Si celebrano quest'anno i Settant'anni di "Romagna Mia" (anche se il titolo originario era "Casetta mia") brano scritto da Secondo Casadei che ancora oggi, dopo

Settant’anni di Romagna Mia, il sindaco Lattuca incontra Riccarda Casadei: "Versi che appartengono a ciascuno di noi"

La celebre storia è stata ripercorsa dalla figlia Riccarda che mercoledì mattina, nella casa-museo di Savignano sul Rubicone, anche sede delle Edizioni Musicali Casadei Sonora, ha incontrato il sindac ...

Il Comune di Rimini celebra i settant’anni di Romagna Mia, l’inno di Secondo Casadei, con un doppio evento: un convegno di studio e un concerto sinfonico in programma rispettivamente il 18 e il 19 ...

