Liberoquotidiano.it - "Se hai una figlia sc...": Santino ad Affari tuoi? Dopo la puntata si scatena la rissa

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ad, nellaandata in onda mercoledì 30 ottobre è accaduto di tutto. Protagonista della serata èche gioca in studio con la. Le cose sdi mettono benissimo e i pacchi blu de facto saltano via come birilli con estrema facilità. Al punto che a metà partitaha un solo pacco blu contro cui combattere e una caterva di rossi sulla parte destra del tabellone. Ma comincia a rifiutare offerte sostanziose da parte del dottore come una da ben 50.000 euro. E a questo punto la sorte gli volta le spalle e lo fa in modo pesante. Il pacco che ha tra le mani, il numero 11, resta lì. Ecomincia a perdere colpi con il pacco da 200.000 che sparisce nel nulla (quello da 300.000 era volato via a inizio partita) e successivamente si dilegua anche quello da 75.000.