Scuola di formazione con il Pd a Roma per Mirko Lo Russo

Mirko Lo Russo di Poggio a Caiano è stato l'unico partecipante della provincia di Prato alla "Scuola di formazione Sergio Staino" del Pd Toscana, aperta a tutti gli under 30 della regione. Lo Russo, 27 anni, membro del direttivo del Circolo di Poggio ha avuto questa opportunità di un percorso formativo che è partito da Bruxelles, con incontri dedicati al confronto sul tema dell'Europa, delle città e delle regioni, fino al parlamento Europeo e che è proseguito sul monte Amiata, per discutere il rilancio delle aree interne, e a Stazzema, per valorizzare la memoria storica.

