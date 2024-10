Saoirse Ronan gela Paul Mescal in un talk show e la sua risposta diventa virale (Di giovedì 31 ottobre 2024) Saoirse Ronan è una delle attrici più apprezzate degli ultimi anni. 30 anni, ha già ottenuto quattro nominations agli Oscar, mostrando sempre grande duttilità in ogni ruolo. Ronan, però, è anche un’attivista femminista e non ha paura a esprimere le sue idee al riguardo. Qualche giorno fa, ospite del popolare talk show britannico condotto da Graham Norton, dove partecipava assieme a Denzel Washington, Eddie Redmayne e Paul Mescal, ha zittito tutti con una semplice frase. Redmayne stava parlando di quanto sia stato difficile lavorare sul set di The Day of the Jackal, dove ha dovuto imparare a difendersi usando un cellulare. Mescal gli ha risposto con ironia: “Ma chi userebbe mai uno smartphone come arma per difendersi?“. A quel punto Ronan, fatte sbollire le risate, ha dato la sua stoccata: “Questo è ciò a cui le donne devono pensare continuamente“. Cultweb.it - Saoirse Ronan gela Paul Mescal in un talk show e la sua risposta diventa virale Leggi tutto 📰 Cultweb.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)è una delle attrici più apprezzate degli ultimi anni. 30 anni, ha già ottenuto quattro nominations agli Oscar, mostrando sempre grande duttilità in ogni ruolo., però, è anche un’attivista femminista e non ha paura a esprimere le sue idee al riguardo. Qualche giorno fa, ospite del popolarebritannico condotto da Graham Norton, dove partecipava assieme a Denzel Washington, Eddie Redmayne e, ha zittito tutti con una semplice frase. Redmayne stava parlando di quanto sia stato difficile lavorare sul set di The Day of the Jackal, dove ha dovuto imparare a difendersi usando un cellulare.gli ha risposto con ironia: “Ma chi userebbe mai uno smartphone come arma per difendersi?“. A quel punto, fatte sbollire le risate, ha dato la sua stoccata: “Questo è ciò a cui le donne devono pensare continuamente“.

