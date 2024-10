Salerno, garage in fiamme nel Quartiere Italia: evacuato un palazzo (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato un garage privato in via De Crescenzo, nel Quartiere Italia della zona est di Salerno. Le fiamme, scaturite probabilmente per cause fortuite, hanno richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con una squadra e due Salernotoday.it - Salerno, garage in fiamme nel Quartiere Italia: evacuato un palazzo Leggi tutto 📰 Salernotoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato unprivato in via De Crescenzo, neldella zona est di. Le, scaturite probabilmente per cause fortuite, hanno richiesto l'intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco, giunti sul posto con una squadra e due

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti:innelItalia: evacuato un palazzo;INNELEUROPA, INTERVENTO DEI VIGILI DEL FUOCO;: a fuoco unnelItalia, palazzina evacuata;in unalItalia: condomini evacuati -;a fuoco nella zona Est di: evacuato palazzo;, incendio in un

Salerno, garage in fiamme nel Quartiere Italia: evacuato un palazzo

(salernotoday.it)

Nel pomeriggio di oggi, un incendio ha interessato un garage privato in via De Crescenzo, nel Quartiere Italia della zona est di Salerno. Le fiamme, scaturite probabilmente per cause fortuite, hanno r ...

Torrione, furgone distrutto dalle fiamme: paura tra i residenti

(salernotoday.it)

Paura, intorno alle 23, di ieri sera, a Salerno, dove i vigili del fuoco sono intervenuti in via Enrico Moscati, nel quartiere di Torrione, per un furgone in fiamme. L’intervento Sul posto i caschi ...

Incendio a Salerno, fiamme in un condominio del Quartiere Europa e omicidio a Eboli

(msn.com)

Paura questa mattina nel Quartiere Europa, nella zona Orientale di Salerno, per un incendio che ... nelle operazioni di spegnimento delle fiamme. Omicidio ad Eboli: uomo con problemi psichici ...

Via Vittoria Del Re. Furgone in fiamme la scorsa notte, mezzo distrutto

(telecolore.it)

strada del quartiere Torrione di Salerno, per mettere in sicurezza l’area a causa di un furgone in fiamme. Sul posto anche i Carabinieri. Il mezzo, parcheggiato nelle vicinanze di un ufficio postale, ...