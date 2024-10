Sale a 158 il numero delle vittime per alluvioni in Spagna (Di giovedì 31 ottobre 2024) Secondo un nuovo bilancio dei servizi di sicurezza i morti per le alluvioni a Valencia e dintorni sono 158. Le autorità valenciane hanno aumentato ad almeno 155 il bilancio delle vittime delle piogge e delle inondazioni di Dana, nella Comunità Valenciana. Inoltre, un'altra persona è morta in Andalusia e altre due in Castilla-La Mancha. (ANSA-AFP). Quotidiano.net - Sale a 158 il numero delle vittime per alluvioni in Spagna Leggi tutto 📰 Quotidiano.net (Di giovedì 31 ottobre 2024) Secondo un nuovo bilancio dei servizi di sicurezza i morti per lea Valencia e dintorni sono 158. Le autorità valenciane hanno aumentato ad almeno 155 il bilanciopiogge einondazioni di Dana, nella Comunità Valenciana. Inoltre, un'altra persona è morta in Andalusia e altre due in Castilla-La Mancha. (ANSA-AFP).

Soccorsi senza sosta a Valencia, il bilancio sale a 158 morti. Nuova allerta meteo

(ansa.it)

Il governatore di Valencia si difende dalle accuse sulla mancata allerta: 'Avvisi già da domenica'. Re Felipe: 'L'allarme non è finito'. Sanchez: 'Restate a casa' (ANSA) ...

Sale a 158 il numero delle vittime per alluvioni in Spagna

(ansa.it)

MADRID, 31 OTT - Secondo un nuovo bilancio dei servizi di sicurezza i morti per le alluvioni a Valencia e dintorni sono 158. (ANSA) ...

Alluvione in Spagna, nuovo bilancio: i morti salgono a 158

(rsi.ch)

I dispersi sono ancora decine, a Valencia “si cerca casa per casa” - Schierati anche i soldati - Episodi di saccheggio ...

