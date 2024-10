Ilnapolista.it - Sainz sta rosicando perché lascerà una Ferrari fortissima a Hamilton. Lo dice il papà

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Carlossenior è già in modalità Dakar. E’ pronto a partire per la sua quinta Touareg con la quinta auto diversa.che gli mancherà il grande rivale d’una vita, Stephane Peterhansel, che non parteciperà per la prima volta dal 1988. E poi a Marca parla del figlio, il Carlosfresco di vittoria in Messico sulla sua. Ecco,, che il figlio sta un po’. “Ha dato gioia a tutti noi e penso che questo Gran Premio del Messico sia stato un weekend fantastico per lui. Soprattuttoarriva in un bel momento dopo un anno difficile, un anno iniziato sapendo che dovevi trovare la strada altrove, un anno in cui non è stato facile e penso questo dimostri che non si arrende, che non si scoraggia e che è un pilota che, quando ha una buona macchina e ha un buon feeling con la macchina, può lottare con chiunque per vincere”.