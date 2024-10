Roma-Torino (giovedì 31 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia a tempo per Juric (Di giovedì 31 ottobre 2024) Juric è approdato sulla panchina della Roma praticamente senza preavviso e la conseguenza dell’esonero di De Rossi è che il tecnico croato e il Torino si ritroveranno avversari nella notte di Halloween, e il momento horror dei padroni di casa è perfetto per l’atmosfera che si vivrà all’Olimpico. I giallorossi sono stati travolti 5-1 dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Infobetting.com - Roma-Torino (giovedì 31 ottobre 2024 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Fiducia a tempo per Juric Leggi tutto 📰 Infobetting.com (Di giovedì 31 ottobre 2024)è approdato sulla panchina dellapraticamente senza preavviso e la conseguenza dell’esonero di De Rossi è che il tecnico croato e ilsi ritroveranno avversari nella notte di Halloween, e il momento horror dei padroni di casa è perfetto per l’atmosfera che si vivrà all’Olimpico. I giallorossi sono stati travolti 5-1 dalla InfoBetting: Scommesse Sportive e

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, dove vedere la partita in tv: gli orari;: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv;(0-0) Serie A 2024;dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Partite Serie A oggi in TV, dove vederee Como-Lazio in diretta e streaming: gli orari;- Le probabili formazioni. GRAFICA!; Approfondisci 🔍

Roma-Torino, dove vedere la partita in tv: gli orari

(sport.sky.it)

La partita tra Roma e Torino si gioca giovedì 31 ottobre alle 20.45 e sarà in diretta sulla app di DAZN e sul canale DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky ...

Diretta Roma Torino/ Streaming video tv: Juric ritrova i granata (Serie A, 31 ottobre 2024)

(ilsussidiario.net)

La diretta Roma Torino è in programma presso lo Stadio Olimpico di Roma alle ore 20:45 di giovedì 31 ottobre 2024 come sfida valida per la decima giornata della Serie A 2024/2025. La Roma vuole subito ...

Partite Serie A oggi in TV, dove vedere Roma-Torino e Como-Lazio in diretta e streaming: gli orari

(fanpage.it)

Il programma della decima giornata di Serie A giocata in un turno infrasettimanale, si concluderà oggi, giovedì 31 ottobre, con tre sfide: Genoa-Fiorentina, Como-Lazio e Roma-Torino. La sfida di ...

Roma-Torino, le formazioni ufficiali: Juric stravolge

(calciostyle.it)

Visualizzazioni: 11 Roma-Torino, match valido per la 10ª giornata di Serie A 2024/25, si giocherà allo stadio Olimpico di Roma giovedì 31 ottobre, alle ore 20:45. La Serie A torna in campo per il turn ...