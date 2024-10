Rinnovamento della ginecologia e ostetricia: il congresso Sigo affronta denatalità e innovazione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ambito della ginecologia e dell’ostetricia sta vivendo un momento di grande trasformazione, spinto da vari fattori, tra cui la crescente problematica della denatalità e l’adozione di tecnologie avanzate, come i farmaci intelligenti e l’intelligenza artificiale. Questi cambiamenti non riguardano solo la sfera clinica, ma coinvolgono anche tematiche di rilevanza sociale come la medicina di genere e la disforia di genere. Questi argomenti sono stati trattati da Vito Trojano, presidente della Società Italiana di ginecologia e ostetricia , in occasione dell’imminente 99° congresso Nazionale Sigo, che si svolgerà a Firenze dal 3 al 6 novembre 2024. L’importanza della clinica e della professionalità Nel contesto della crescita tecnologica del Sistema Sanitario Nazionale, Trojano sottolinea l’insostituibile valore della pratica clinica. Gaeta.it - Rinnovamento della ginecologia e ostetricia: il congresso Sigo affronta denatalità e innovazione Leggi tutto 📰 Gaeta.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter L’ambitoe dell’sta vivendo un momento di grande trasformazione, spinto da vari fattori, tra cui la crescente problematicae l’adozione di tecnologie avanzate, come i farmaci intelligenti e l’intelligenza artificiale. Questi cambiamenti non riguardano solo la sfera clinica, ma coinvolgono anche tematiche di rilevanza sociale come la medicina di genere e la disforia di genere. Questi argomenti sono stati trattati da Vito Trojano, presidenteSocietà Italiana di, in occasione dell’imminente 99°Nazionale, che si svolgerà a Firenze dal 3 al 6 novembre 2024. L’importanzaclinica eprofessionalità Nel contestocrescita tecnologica del Sistema Sanitario Nazionale, Trojano sottolinea l’insostituibile valorepratica clinica.

Medicina, Sigo: "Ginecologi a congresso per 'donne al centro di un nuovo rinascimento"

Dal 3 al 6 novembre a Firenze specialisti a confronto su approccio multidisciplinare e innovativo ...

Medicina, Trojano (Sigo): "Ginecologia in cambiamento con istituzioni su denatalità"

Alla vigilia del congresso nazionale: "Mai dimenticare etica e importanza del clinico" ...

Ginecologia-ostetricia. Si apre oggi a Roma il XX Congresso Figo

in collaborazione con il Comitato Scientifico del Congresso, organizzerà una serie di workshop precongressuali e corsi post-laurea su argomenti di interesse generale per ostetriche e ginecologi ...

Roma. Congresso di Ginecologia e Ostetricia “San Pietro Updating 2018”

Il Congresso, in programma il 24 e 25 maggio, affronterà le tematiche più importanti della Ginecologia e Ostetricia. IL PROGRAMMA. Presidente ed Organizzatore del Congresso sarà il Prof.