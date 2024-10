Ricettazione, armi e droga: 37 arresti in 30 province. L’operazione della polizia contro la criminalità giovanile (Di giovedì 31 ottobre 2024) Più di 8600 persone controllate, 37 arresti e 51 denunce. Sono i numeri della vasta operazione di polizia scattata questa notte, 31 ottobre, contro la criminalità giovanile. Circa 800 gli operatori coinvolti su tutto il territorio nazionale, 30 province, coordinati dal Servizio Centrale Operativo della polizia di Stato. Le indagini hanno riguardato anche il monitoraggio mirato dei social network. Cinque arrestati sono minorenni. E under 18 sono anche 17 dei 51 denunciati. Ricettazione, possesso di armi e strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio sono i reati contestati. I dettagli delL’operazione La polizia nel corso del blitz di questa notte ha sequestrato 13 pistole, 15 coltelli e mille dosi di droga. «In totale sono state controllate 8.600 persone , di cui 2.500 minorenni. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) Più di 8600 personellate, 37e 51 denunce. Sono i numerivasta operazione discattata questa notte, 31 ottobre,la. Circa 800 gli operatori coinvolti su tutto il territorio nazionale, 30, coordinati dal Servizio Centrale Operativodi Stato. Le indagini hanno riguardato anche il monitoraggio mirato dei social network. Cinque arrestati sono minorenni. E under 18 sono anche 17 dei 51 denunciati., possesso die strumenti atti ad offendere e detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio sono i reati contestati. I dettagli delLanel corso del blitz di questa notte ha sequestrato 13 pistole, 15 coltelli e mille dosi di. «In totale sono statellate 8.600 persone , di cui 2.500 minorenni.

Operazione polizia contro la criminalità giovanile, 37 arresti

ROMA, 31 OTT - Oltre 8600 persone controllate, 37 arresti e 51 denunce. E' il bilancio una vasta operazione di polizia giudiziaria,volta al contrasto della criminalità giovanile, che ha coinvolto 800 ...

Operazione della Polizia contro la criminalità giovanile, 37 arresti

Oltre 8600 persone controllate in 30 province, coinvolti circa 800 agenti. Ricettazione, armi e droga tra i reati contestati ...

Giovani criminali, maxi blitz della polizia: 37 arresti, di cui 5 minorenni. Sequestrate pistole, coltelli e più di mille dosi di droga pronte per lo spaccio

Grazie all’impegno delle Squadre Mobili e al supporto dei Reparti Prevenzione Crimine, sono state arrestate 37 persone, di cui 5 minorenni Maxi blitz della polizia contro la criminalità giovanile Vast ...

Armi e ricettazione a Napoli, arrestato il fratello del ras dei Mazzarella

Nuovo arresto per il ventenne Ciro Rosario Mazio, ritenuto dagli inquirenti legato al clan Buonerba, a cui viene contestato il reato di possesso e la ricettazione di una pistola. Mazio è il fratello d ...