Il blitz, i fendenti e la fuga. Rapina mercoledì pomeriggio in un negozio di oggettistica che si trova nella fermata metropolitana di Lotto, sulla linea rossa. Poco dopo le 16, stando a quanto finora ricostruito dalla polizia, lo store è finito nel mirino di due uomini

Rapina in metro a Milano: due uomini "accoltellati" con le forbici dai ladri

Il blitz, i fendenti e la fuga. Rapina mercoledì pomeriggio in un negozio di oggettistica che si trova nella fermata metropolitana di Lotto, sulla linea rossa. Poco dopo le 16, stando a quanto finora ...

Milano, rapine e furti sulla metropolitana M5: arrestata la banda della linea lilla

Si appostavano nelle stazioni del metrò per strappare cellulari, collane e bracciali ai pendolari. In manette quattro ragazzi tra 18 e 21 anni, si cercano i complici ...

Rapina a Gorgonzola: gli strappano la catenina d'oro dal collo e poi spruzzano spray urticante per fuggire

Tre arresti: questo il bilancio dei servizi di controllo sul territorio svolti dalle Forze dell’Ordine di Gorgonzola negli ultimi giorni. Rapina a Gorgonzola: gli strappano la catenina d'oro dal collo ...

La baby gang della metro lilla M5 a Milano che rubava cellulari, gioielli e tessere Atm: arrestati cinque giovani

Si aggiravano per le stazioni della metro lilla M5 tra Domodossola e Portello per strappare ai pendolari (soprattutto minorenni, anziani e donne sole ...