Pagelle Genoa-Fiorentina: capolavoro De Gea, errore inspiegabile di Kouamé

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Firenze, 31 ottobre 2024 – Ecco ledi. De Gea 8,5 - Incredibile come nessuno si sia accorto (solo la) che è sempre un campione. Quasi inoperoso per 74’ minuti poi si prende la scena: intervento, con la I maiuscola che disinnesca Pinamonti, distendendosi sulla sua sinistra. Si ripete poco dopo ancora sul centravantino. Ma il veroè nel finale paratona mista di classe e intelligenza: mezzo passo prima di volare sotto la traversa e togliere il colpo di testa di Vasquez. Dodò 6,5 - Più confusionario del solito, anche se non puoi fare a meno della sua spinta, perché quando alza i giri del motore ha pochi rivali. E’ stanchissimo, ma decisivo nell’anticipare Pinamonti e Bogliacco a due passi da De Gea nel finale. Mezzo punto in più. M. Quarta 6 - Si rimette la maglia da titolare e si becca un giallo praticamente subito.