Motomondiale | Marquez Eticamente sbagliato correre a Valencia

Il pilota spagnolo da Sepang: "Avrebbe senso solo destinando tutto il ricavato alle famiglie" SEPANG (MALESIA) - "Sono immagini terrificanti. Siamo lontani, ma lo abbiamo seguito da vicino e fa molto male. Ovviamente ci si domanda 'Ci sarà un Gp lì?'. Per me sarebbe un errore parlarne quando ci sono

Marc Marquez non usa mezzi termini e, nel corso delle interviste per il Gran Premio della Malesia di MotoGp, non si sottrae ad una domanda sull'opportunità che si gareggi a Valencia il prossimo 17 ...

E ancora: "Evidentemente, la domanda sul grande premio lì è giusta. Per me sarebbe un errore parlarne quando ci sono persone senza casa. Abbiamo perso molti spagnoli, abbiamo perso vite, bisogna desti ...

L'otto volte Campione del mondo, Marc Marquez, ha voluto esprimere il suo punto di vista in merito alla grave alluvione che ha colpito Valencia che dovrebbe ospitare l'ultima gara della stagione, tra ...

MotoGP: "Non avrebbe senso spendere soldi per riparare una pista quando ci sono tante persone senza casa, spero che nel prendere qualsiasi decisione venga messa l'umanità davanti a tutto e non lo spor ...