MotoGP, Martin: "Non so se si correrà a Valencia, vietato sbagliare"

"In primis vorrei esprimere il cordoglio ed il sostegno per la comunità Valenciana che sta vivendo un momento terribile. La situazione a Valencia è difficile. Per noi sarebbe utile sapere se nell'ultima gara riusciremo, o meno, a correre là. In questo weekend non si devono fare errori. Lotterò fino alla fine, lo scorso anno ero nervoso ed avevo più difficoltà nello gestire la pressione. Oggi posso perdere e vincere ma l'importante è dare il 100% per portare a casa il titolo". Lo ha affermato Jorge Martin (Ducati Prima Pramac) nella conferenza stampa di presentazione del GP di Sepang.

