MotoGP, Marc Marquez non ci sta: “Eticamente sbagliato correre a Valencia, le risorse dovrebbero andare alle famiglie” (Di giovedì 31 ottobre 2024) Marc Marquez dice no. Alza la voce il pilota spagnolo nel corso del media day dedicato al GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale 2024 di MotoGP in scena questo weekend a Sepang. L’iberico ha infatti parlato apertamente della questione legata alla gara di Valencia, ultima tappa del calendario prevista dal 15 al 17 novembre attualmente a forte rischio dopo la prepotente alluvione che ha causato almeno 95 morti distruggendo anche parte delle infrastrutture del circuito motociclistico. Per il prossimo pilota del team ufficiale Ducati non ci sono dubbi: il GP non si dovrebbe disputare. Durante l’incontro con la stampa il nativo di Cervera non ha parlato d’altro, focalizzando tutta l’attenzione sulle famiglie sfollate e sulle vittime. Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez non ci sta: “Eticamente sbagliato correre a Valencia, le risorse dovrebbero andare alle famiglie” Leggi tutto 📰 Oasport.it (Di giovedì 31 ottobre 2024)dice no. Alza la voce il pilota spagnolo nel corso del media day dedicato al GP della Malesia, diciannovesimo appuntamento del Motomondiale 2024 diin scena questo weekend a Sepang. L’iberico ha infatti parlato apertamente della questione legata alla gara di, ultima tappa del calendario prevista dal 15 al 17 novembre attualmente a forte rischio dopo la prepotente alluvione che ha causato almeno 95 morti distruggendo anche parte delle infrastrutture del circuito motociclistico. Per il prossimo pilota del team ufficiale Ducati non ci sono dubbi: il GP non si dovrebbe disputare. Durante l’incontro con la stampa il nativo di Cervera non ha parlato d’altro, focalizzando tutta l’attenzione sullesfollate e sulle vittime.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:ci sta: “Eticamente sbagliato correre a Valencia, le risorse dovrebbero andare alle famiglie”;urlo di dolore: "No al GP di Valencia";: "Eticamente sarebbe un errore correre a Valencia dopo le alluvioni. Dobbiamo aiutare la popolazione";: "Correre in Spagna sarebbe un errore dal punto di vista etico";: "Eticamente,si dovrebbe disputare il GP di Valencia";Márquezvuole pensare al GP di Valencia: 'ha senso iniziare a riparare il circuito quando ci sono persone senza casa'.; Approfondisci 🔍

MotoGP | Marquez: "Eticamente, non si dovrebbe disputare il GP di Valencia"

(msn.com)

Il Gran Premio della Malesia si preannuncia come un weekend tutt’altro che semplice per gli spagnoli, che si sono presentati a Sepang emotivamente molto provati dalla catastrofica alluvione che ha col ...

MotoGp: Marquez, "Il Gp a Valencia sarebbe eticamente sbagliato"

(ansa.it)

Marc Marquez non usa mezzi termini e, nel corso delle interviste per il Gran Premio della Malesia di MotoGp, non si sottrae ad una domanda sull'opportunità che si gareggi a Valencia il prossimo 17 ...

MotoGP | Marc Marquez: “Sarebbe un errore correre a Valencia”

(motograndprix.motorionline.com)

L'otto volte Campione del mondo, Marc Marquez, ha voluto esprimere il suo punto di vista in merito alla grave alluvione che ha colpito Valencia che dovrebbe ospitare l'ultima gara della stagione, tra ...

Marquez: "Il Gp a Valencia sarebbe eticamente sbagliato. Investire le risorse per le persone"

(msn.com)

"Eticamente sarebbe un errore fare il Gran Premio di Valencia". Marc Marquez non usa mezzi termini e, nel corso delle interviste per il Gran Premio della Malesia di MotoGp, non si sottrae a una ...