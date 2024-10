Oasport.it - MotoGP, Jorge Martin: “Sento meno la pressione rispetto al 2023. La gara finale a Valencia? Io correrei altrove…”

(Di giovedì 31 ottobre 2024)si è presentato carico e determinato alla conferenza stampa che ha dato il via ufficiale del Gran Premio di Malesia, diciannovesimo e penultimo appuntamento del Mondiale di2024. Sul tracciato di Sepang ci attende un weekend di capitale importanza per l’intera stagione. Il duello tra lo spagnolo e Francesco Bagnaia potrebbe segnare, infatti, una pagina decisiva per il discorso legato alla caccia al titolo. Il divario in classifica tra i due contendenti rimane di 17 lunghezze, per cui si tratta ancora di un bottino di tuttoper un pilota che è consapevole di avere tra le mani la grande occasione della vita. Rimangono due Sprint Race e due gare lunghe. 74 punti complessivi in palio che potrebbero dare il primo trionfo nella classe regina al pilota classe 1998, oppure il terzo titolo consecutivo a Pecco Bagnaia.