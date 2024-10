Mossad-Qatar in azione per tregua a Gaza, Usa per quella in Libano (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il capo del Mossad, David Barnea e i mediatori del Qatar hanno redatto una proposta di accordo da sottoporre ad Hamas che prevede il rilascio di tutte le donne e gli anziani tenuti in ostaggio a Gaza in cambio di una tregua di 30 giorni nei combattimenti e la liberazione dalle prigioni israeliane di un Mossad-Qatar in azione per tregua a Gaza, Usa per quella in Libano L'Identità . Lidentita.it - Mossad-Qatar in azione per tregua a Gaza, Usa per quella in Libano Leggi tutto 📰 Lidentita.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il capo del, David Barnea e i mediatori delhanno redatto una proposta di accordo da sottoporre ad Hamas che prevede il rilascio di tutte le donne e gli anziani tenuti in ostaggio ain cambio di unadi 30 giorni nei combattimenti e la liberdalle prigioni israeliane di uninper, Usa perinL'Identità .

