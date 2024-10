Liberoquotidiano.it - "Mia sorella e il mio ex psicopatico, le persone peggiori": sfogo estremo di Taylor Mega nel giorno del compleanno

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Volano stracci in famiglia proprio neldel, amarissimo per, l'influencer che ha festeggiato i suoi 31 anni a Dubai, lontano dall'Italia. Ma una sorpresa è stata per certo molto sgradita, tanto che lanelle ultime ore ha condiviso unomolto duro su Instagram, in cui ha attaccato duramente laGiada, rivelando che avrebbe iniziato una relazione con il suo ex fidanzato. “Il premio per la peggior persona dell'anno va ex aequo a miae al mio ex”, ha scritto, spiegando che i due sono partiti per una vacanza romantica insieme. Sull'identità di questo ex fidanzato, ora legato sentimentalmente a Giada Todesco, non ci sono conferme, ma alcuni fan ipotizzano che possa trattarsi di Tony Effe, storico ex di