Marcello Gemmato e la quota nella clinica privata che promette esami «senza l’attesa del servizio pubblico». I dem: «Si dimetta» (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’inchiesta del Fatto Quotidiano sul sottosegretario alla Salute del governo Meloni, Marcello Gemmato, ha scatenato le reazioni delle opposizioni. Ex-Msi, oggi FdI, il braccio destro di Orazio Schillaci sarebbe anche socio al 10% di Therapia Srl, una società che gestisce tre poliambulatori a Bitonto, in provincia di Bari. La promessa di Therapia è una, forse ironica vista l’aria che tira attorno al tema sanità nelle ultime settimane: garantire visite ed esami «senza i lunghi tempi del servizio pubblico», così recita il nuovo spot della società. Proprio quei tempi che da sottosegretario Gemmato dovrebbe impegnarsi a ridurre con il decreto liste d’attesa, emanato lo scorso 7 giugno. La società ha registrato un fatturato di 1,5 milioni nel 2023, in crescita, e 7mila euro di utili. Leggi tutto 📰 Open.online (Di giovedì 31 ottobre 2024) L’inchiesta del Fatto Quotidiano sul sottosegretario alla Salute del governo Meloni,, ha scatenato le reazioni delle opposizioni. Ex-Msi, oggi FdI, il braccio destro di Orazio Schillaci sarebbe anche socio al 10% di Therapia Srl, una società che gestisce tre poliambulatori a Bitonto, in provincia di Bari. La promessa di Therapia è una, forse ironica vista l’aria che tira attorno al tema sanità nelle ultime settimane: garantire visite edi lunghi tempi del», così recita il nuovo spot della società. Proprio quei tempi che da sottosegretariodovrebbe impegnarsi a ridurre con il decreto liste d’attesa, emanato lo scorso 7 giugno. La società ha registrato un fatturato di 1,5 milioni nel 2023, in crescita, e 7mila euro di utili.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:

"Il sottosegretario Gemmato socio al 10% di una società che offre servizi sanitari", è polemica. Pd e M5S: "Chiarisca"

(baritoday.it)

La replica dell'esponente barese di Fdi: "Non ho responsabilità di gestione e non vi è alcun conflitto d'interessi come certificato dal Garante della Concorrenza" ...

“Da noi evitate le liste d’attesa del pubblico”: lo spot della clinica privata del sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato

(bari.repubblica.it)

Il privato come scorciatoia per evitare le lungaggini del pubblico: un’idea indicata nella réclame della clinica di cui è socio Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute del governo Meloni.

"Da noi niente liste d'attesa del pubblico". Il sottosegretario alla salute Gemmato va oltre il conflitto d'interessi

(huffingtonpost.it)

Marcello Gemmato è sottosegretario ... un quadro completo della situazione clinica. Senza i lunghi tempi del servizio sanitario pubblico”, recita il sito. Gli stessi “lunghi tempi del servizio ...

Gemmato riavvia l'iter per i 318 mln stanziati per realizzare ospedali in Puglia

(lagazzettadelmezzogiorno.it)

In particolare dei nuovi ospedali di Maglie-Melpignano e Andria e per la ristrutturazione di parte del Policlinico di Foggia BARI - Il sottosegretario alla Sanità, Marcello Gemmato, domani a Roma ...