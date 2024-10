Lettera43.it - Luce, la mascotte del Giubileo è già un caso: il suo ideatore disegnava sex toys

(Di giovedì 31 ottobre 2024)è ladel2025. Presentata il 28 ottobre in conferenza stampa da monsignor Salvatore Rino Fisichella, prefetto del Dicastero per l’evangelizzazione che si occupa delle attività di promozione dell’Anto santo della Chiesa cattolica, è una giovanissima pellegrina con i tratti stilistici del manga giapponese. Una scelta non casuale, quella di strizzare l’occhio al Sol Levante, in quanto il designer Simone Legno ha già realizzato Italia,del nostro padiglione all’Expo 2025 di Osaka. Rappresenta una ragazzina dagli occhi azzurri con pupille a forma di conchiglia, simbolo del Cammino di Santiago, un bastone, gli stivali sporchi per il pellegrinaggio, una croce al collo e altri tre compagni di viaggio. Oltre agli amici Fe, Xin e Sky, che abbracciano ogni cultura, si accompagna con il cagnolino Santino, l’angioletto Iubi e la colomba Aura.