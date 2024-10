Longlegs la spiegazione del finale | L’FBI catturerà Nic Cage prima che sia troppo tardi?

Leggi tutto 📰 Cinefilos.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024), ladelNicche sia? L’ultimo horror di Osgood Perkins,(la nostra recensione), è finalmente arrivato, e rappresenta il culmine spaventoso dei suoi sforzi registici fino ad ora. The Blackcoat’s Daughter mostrava l’isolamento di una giovane donna bloccata a scuola durante le lunghe vacanze invernali, sempre più soggetta alle macchinazioni di una presenza demoniaca nel locale caldaia (di fatto una versione demoniaca di The Holdovers). Gretel & Hansel adatta una fiaba popolare, catturando al contempo un senso di terrore pervasivo (insieme alla vaga sensazione che qualcosa di magico sia costantemente in atto).