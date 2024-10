LIVE – Latina-Monopoli Serie C 2024 25 DIRETTA

Leggi tutto 📰 Sportface.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Latestuale di, match valido per la dodicesima giornata del girone C di/2025. I nerazzurri sono reduci dall’importante vittoria sul campo del Catania, e ora puntano a dare seguito alla bella prestazione per allontanarsi dalla zona play-out. I pugliesi però hanno tutta l’intenzione di riprendere la marcia trionfale di inizio stagione, ponendo così fine alladi tre pareggi consecutivi che gli ha fatto perdere un po’ di terreno dal Benevento capolista. L’incontro è in programma nella giornata di giovedì 31 ottobre alle ore 18.30, e Sportface.it seguirà l’incontro inattraverso degli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH/25 () SportFace.