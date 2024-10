Ilrestodelcarlino.it - Liga, un rocker in teatro: "Grato alla vita"

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) "Passa il tempo, ma io rimango sempre quello fuoriposto, fuorimoda, fuoritempo della canzone" assicurabue, in concerto questa sera all’Europauditorium col tour teatrale all’insegna del sold-out che lo riconsegna all’appetito dei fans nell’attesa di celebrare il 21 giugnoRcf Arena di Reggio Emilia i trent’anni di Certe notti e i venti del primo Campovolo con una megafesta per centomila. "Credo, infatti, di essere ‘tossico da palco’ anche per il bisogno di avere conferma ogni sera del senso d’unione che le mie canzoni riescono a stimolare, accompagnato dsperanza che si portino dietro valori condivisi.