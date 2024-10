Tarantinitime.it - Legge di Bilancio: il Sindaco D’Alò scrive al Presidente del Consiglio dei Ministri denunciando l’ennesimo attacco ai Comuni

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoIldi Grottaglie, Ciro, ha preso oggi una forte posizione contro l’ennesima manovra che penalizza gli enti locali, inviando una lettera di protesta al Governo e alle massime autorità istituzionali. La nuovadisi configura comeall’autonomia dei, già duramente compromessa da anni di tagli lineari che hanno sistematicamente indebolito il welfare locale. In un momento storico in cui i territori necessiterebbero di maggiore sostegno per fronteggiare le crescenti emergenze sociali, il Governo sceglie ancora una volta la strada dei tagli indiscriminati, scaricando sulle amministrazioni locali il peso del risanamento dei conti pubblici. Una scelta politica miope che rischia di mettere in ginocchio letà locali, proprio quando i cittadini hanno più bisogno di servizi e sostegno.