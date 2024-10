Lavoro a Napoli: 60mila assunzioni previste, ma 4 profili su 10 sono difficili da trovare (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mondo del Lavoro riserva delle sorprese. Nel trimestre settembre - novembre sono previste nella provincia di Napoli 60.610 nuove assunzioni, 44.960 nei servizi e 15.650 nell’industria. Tra i servizi il sottosettore con più entrate previste sono i servizi alle imprese (15.770) mentre Napolitoday.it - Lavoro a Napoli: 60mila assunzioni previste, ma 4 profili su 10 sono difficili da trovare Leggi tutto 📰 Napolitoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Il mondo delriserva delle sorprese. Nel trimestre settembre - novembrenella provincia di60.610 nuove, 44.960 nei servizi e 15.650 nell’industria. Tra i servizi il sottosettore con più entratei servizi alle imprese (15.770) mentre

«Dei 154 mila nuclei beneficiari in Campania il 65% si concentra a Napoli, seguono le provincie di Caserta, Salerno, Avellino e Benevento». Napoli è una città che ha un alto tasso di povertà, quali ...

