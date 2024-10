L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 31 ottobre 2024 (Di giovedì 31 ottobre 2024) C’è grande attesa per l’apertura dei mercati europei, della Borsa italiana e per i valori dello spread tra Btp e Bund tedeschi in quella che sarà l’ultima seduta del mese. Ieri, mercoledì 30 ottobre 2024, l’Europa ha vissuto una sessione fortemente negativa, chiudendo in calo. Milano non ha fatto eccezione e ha concluso a -1,21% a 34.502 punti. Le quotazioni di Borsa e spread in tempo reale 7.57 – Euro poco mosso, scambiato a 1,0854 dollari Euro poco mosso sul dollaro questa mattina sui mercati valutari mentre perde terreno rispetto allo yen. La moneta unica europea è scambiata a 1,0854 dollari con un calo dello 0,02% e a 165,3600 yen con una flessione dello 0,71%. Articolo completo: L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 31 ottobre 2024 dal blog Lettera43 Lettera43.it - L’andamento di Borsa italiana e spread oggi 31 ottobre 2024 Leggi tutto 📰 Lettera43.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) C’è grande attesa per l’apertura dei mercati europei, dellae per i valori dellotra Btp e Bund tedeschi in quella che sarà l’ultima seduta del mese. Ieri, mercoledì 30, l’Europa ha vissuto una sessione fortemente negativa, chiudendo in calo. Milano non ha fatto eccezione e ha concluso a -1,21% a 34.502 punti. Le quotazioni diin tempo reale 7.57 – Euro poco mosso, scambiato a 1,0854 dollari Euro poco mosso sul dollaro questa mattina sui mercati valutari mentre perde terreno rispetto allo yen. La moneta unica europea è scambiata a 1,0854 dollari con un calo dello 0,02% e a 165,3600 yen con una flessione dello 0,71%. Articolo completo:di31dal blog Lettera43

Grande attesa per l’apertura delle Borse europee e per lo spread tra Btp e Bund tedeschi. Ieri, lunedì 28 ottobre, l’Europa ha chiuso in cauto rialzo e così anche Milano. A Piazza Affari l’indice Ftse ...

Con il termine SPREAD, in italiano “differenziale ... impossibile per l’incapacità di prevedere l’andamento dei titoli di stato italiani (Btp) e tedeschi (Bund). Essendo un rapporto ...

Piazza Affari chiude in deciso calo, in linea con le altre borse europee, nonostante il dato sopra le attese del Pil dell'Eurozona, cresciuto dello 0,4% nel terzo trimestre. Milano -1,21% Parigi e ...