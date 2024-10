La visita a Ravenna dell'ambasciatore del Regno Unito, il prefetto: "Opportunità unica per nuove strade di cooperazione" (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ stato ricevuto stamattina in Prefettura in una visita ufficiale l'ambasciatore britannico in Italia e San Marino Edward Llewellyn. L'incontro con il prefetto di Ravenna Castrese De Rosa si è svolto nei Saloni di rappresentanza nel corso del quale l'ambasciatore ha sottolineato l'importanza Ravennatoday.it - La visita a Ravenna dell'ambasciatore del Regno Unito, il prefetto: "Opportunità unica per nuove strade di cooperazione" Leggi tutto 📰 Ravennatoday.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) E’ stato ricevuto stamattina in Prefettura in unaufficiale l'britannico in Italia e San Marino Edward Llewellyn. L'incontro con ildiCastrese De Rosa si è svolto nei Saloni di rappresentanza nel corso del quale l'ha sottolineato l'importanza

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: L’Britannico in Italia e San Marino, Edward Llewellyn, in; L’exBradanini parla del businsess della guerra; L’Autorità Portuale diin Egitto per promuovere il porto romagnolo; Addio a “Franco”,della cucina romana in Romagna; Primaufficiale in Emilia-Romagna del nuovodegli Stati Uniti, Jack Markell; Da Faenza alle vette del fashon journalism: Josip Grabovac nominatodell'Ultra Europe Music Festival di Spalato; Approfondisci 🔍

