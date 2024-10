Ilrestodelcarlino.it - La stagione del MaMiMò. Tante produzioni ’fatte in casa’

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Venerdì 8 Novembre lo spettacolo "House we Left inaugura "Variazioni": la2024-2025 del Centro Teatrale, che si svolgerà nella nuova sede di Officine Creative Reggiane, in via Flavio Gioia, nell’attesa che il Teatro Piccolo Orologio riapra le porte in una veste completamente rinnovata. Laavrà dunque inizio l’ 8, il 9 e il 10 novembre con lo spettacolo "House We Left", con la regia e la drammaturgia di Alessandro Sesti. Il secondo appuntamento, in calendario per sabato 16 e domenica 17 novembre, vedrà in scena il caustico trio di Generazione Disagio (Luca Mammoli, Enrico Pittaluga e Graziano Sirressi) ne "Il fenomeno Laplante", con la regia di Emanuele Conte.