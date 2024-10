La Georgia teme di perdere il suo momentum (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tbilisi, dalla nostra inviata. Due giorni prima delle elezioni in Georgia, la polizia ha fatto irruzione a casa di Sopo Gelava, ricercatrice dell’Atlantic Council. Lo stes Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Ilfoglio.it - La Georgia teme di perdere il suo momentum Leggi tutto 📰 Ilfoglio.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Tbilisi, dalla nostra inviata. Due giorni prima delle elezioni in, la polizia ha fatto irruzione a casa di Sopo Gelava, ricercatrice dell’Atlantic Council. Lo stes Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Georgia, l’ex presidente Saakashvili: “Solo il popolo in piazza può salvare il Paese dalla dittatura filorussa”

(repubblica.it)

L’intervista al 56enne in carcere dal 2021 per abuso di potere: “Ivanishvili è un autocrate non eletto che risponde direttamente ai servizi russi dell’Fsb” ...

Alle elezioni in Georgia la questione europea ha oscurato tutto il resto

(ilpost.it)

Dietro allo scontro tra il governo vicino alla Russia e l'opposizione europeista ci sono molte altre questioni, spesso dimenticate ...

Georgia, la presidente Zourabishvili ha rifiutato una convocazione della Procura

(msn.com)

Sulle accuse di frode nelle elezioni parlamentari. In corso un riconteggio parziale dei voti. La provocazione di Zelensky: "La Russia ha vinto" ...

"Un massiccio broglio elettorale", parla la presidente della Georgia

(rainews.it)

All'indomani del voto per le elezioni politiche che in Georgia hanno visto la vittoria del partito filorusso, la presidente e leader dell'opposizione europeista, Salomé Zourabichvili denuncia brogli, ...