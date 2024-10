Gaeta.it - La Commissione Europea Indaga Su Temu per Potenziali Violazioni della Legge sui Servizi Digitali

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Un'inchiesta ufficialesi è aperta nei confronti di, la piattaforma di e-commerce controllata da Pdd Holdings, per accertare possibili infrazioni allasui. Questo sviluppo si inserisce in un contesto più ampio di attenzione da parte dell'Unionesui rischi legati all'e-commerce, in particolare per quanto riguarda la vendita di prodotti illegali e pratiche progettuali che possono indurre dipendenza nei consumatori.sotto la lente d'ingrandimento L'indaginesi concentra su vari aspettipiattaforma, tra cui la commercializzazione di prodotti illegali, le strategie di design delo e l'uso di sistemi per suggerire acquisti agli utenti.