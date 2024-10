Juric a rischio, anche i tifosi lasciano la nave: contro il Toro in meno di 60mila, il dato peggiore dal 2022 (Corriere dello Sport) (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ivan Juric affronta il suo destino lavorativo questa sera contro il Torino, squadra del suo passato. Ironico ma non troppo. Il croato non è riuscito a cambiare la verve della squadra giallorossa, che pure non stava facendo benissimo da fine stagione scorsa con De Rossi ma che almeno sembrava avere cuore e grinta, voglia e appartenenza. Juric, che comunque compone il suo gioco di schemi ben codificati e di meccanismi ben conosciuti (aggressività, intensità ai limiti dell’irregolare quando in pressione ndr), non è mai riuscito ad amalgamarsi innanzitutto ai calciatori stessi. anche loro leggono i giornali e innanzitutto quella società tanto criticata la vivono in prima persona. Non hanno digerito l’esonero di De Rossi, non hanno capito il mercato, sono confusi in campo e arrivano sempre dopo. Ilnapolista.it - Juric a rischio, anche i tifosi lasciano la nave: contro il Toro in meno di 60mila, il dato peggiore dal 2022 (Corriere dello Sport) Leggi tutto 📰 Ilnapolista.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ivanaffronta il suo destino lavorativo questa serail Torino, squadra del suo passato. Ironico ma non troppo. Il croato non è riuscito a cambiare la verve della squadra giallorossa, che pure non stava facendo benissimo da fine stagione scorsa con De Rossi ma che alsembrava avere cuore e grinta, voglia e appartenenza., che comunque compone il suo gioco di schemi ben codificati e di meccanismi ben conosciuti (aggressività, intensità ai limiti dell’irregolare quando in pressione ndr), non è mai riuscito ad amalgamarsi innanzitutto ai calciatori stessi.loro leggono i giornali e innanzitutto quella società tanto criticata la vivono in prima persona. Non hanno digerito l’esonero di De Rossi, non hanno capito il mercato, sono confusi in campo e arrivano sempre dopo.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:i tifosi lasciano la nave: contro il Toro in meno di 60mila, il dato peggiore dal 2022 (Corriere dello Sport); Roma,in panchina contro il Torino; Roma,esonero: idea Ranieri,in coppia con De Rossi|Serie A; Roma,esonero: ma per ora fiducia a tempo - LaPresse; Accuse, liti e tifosi in rivolta.è solo contro il suo Toro; Roma,in bilico ma dirige l'allenamento: col Torino ci sarà; Approfondisci 🔍

Crisi Roma diretta, Juric con il Torino a rischio esonero: aggiornamenti e giornata LIVE

(corrieredellosport.it)

Oggi Juric affronta il suo ex Torino. In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche il futuro sulla panchina della Roma. All'Olimpico non c'è il sold out, tanti spazi vuoti, ma comunque l'atmosfera ...

Roma-Torino, che tegola per Juric: intervento killer in allenamento

(calciomercato.it)

Come abbiamo raccontato su Calciomercato.it, Juric è stato confermato al momento anche per assenza di soluzioni ... Roma-Torino, Pellegrini a rischio: come sta il capitano giallorosso Infatti, le ...

Non solo Juric a rischio, un altro ex granata ha la panchina rovente

(torinogranata.it)

In questo momento si parla molto del futuro di Juric sulla panchina della Roma, decisiva sarà proprio la partita contro il Torino. Ma c'è un altro ex granata che rischia, ...

Roma, Juric a rischio esonero: idea Ranieri, anche in coppia con De Rossi

(msn.com)

La posizione di Ivan Juric è a serio rischio dopo la sconfitta contro la Fiorentina. La Roma è tornata nella Capitale con le ossa rotte ...