Jude Law riflette sul suo ruolo nel MCU su Animali Fantastici e anticipa Skeleton Crew

Leggi tutto 📰 Cinefilos.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024)Lawsul suonel MCU, suQuesto dicembre, Disney+ renderà disponibile finalmente Star Wars:, un’altra serie TV ambientata nel periodo successivo a Il ritorno dello Jedi di The Mandalorian e Ahsoka. Il fatto cheLaw sia stato scelto per interpretare il misterioso Jod Na Nawood, un personaggio ampiamente ritenuto uno Jedi, ha aumentato l’interesse per la serie e arrivare in una galassia lontana lontana non è una responsabilità che l’attore britannico ha preso alla leggera. “Non credo che mi sarei buttato a capofitto,” ha detto di recente a Variety (tramite SFFGazette.com) del suo incontro per discutere del progetto con il regista del franchise di Spider-Man Jon Watts. “Volevo che andasse tutto bene. Non volevo essere il tizio che si è giocato male la sua possibilità con ‘Star Wars’.