Il bomber che non ti aspetti: ‘nuovo’ vice Vlahovic alla Juve (Di giovedì 31 ottobre 2024) La Juventus continua a faticare in questa prima parte di stagione anche sul piano offensivo: manca un centravanti dietro Vlahovic nella rosa di Thiago Motta Dusan Vlahovic non punge e sciupa un’occasione clamorosa, con la Juventus che si aggrappa ai gol a ‘stelle e strisce’ di McKennie e Weah. Vlahovic e Weah (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri steccano in casa anche contro il Parma e rimontano per due volte il risultato, anche se alla fine rischiano la capitolazione di fronte ai ducali di Fabio Pecchia. Vlahovic si divora il gol del momentaneo 1-1 nel primo tempo, poi si eclissa senza più impensierire Suzuki e la difesa ospite. Resta altalenante il rendimento tra campionato e Champions League del centravanti serbo, autore finora di 8 reti in stagione ma con diversi blackout come successo anche ieri sera nel 2-2 della ‘Vecchia Signora’ all’Allianz Stadium con il Parma. Calciomercato.it - Il bomber che non ti aspetti: ‘nuovo’ vice Vlahovic alla Juve Leggi tutto 📰 Calciomercato.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Lantus continua a faticare in questa prima parte di stagione anche sul piano offensivo: manca un centravanti dietronella rosa di Thiago Motta Dusannon punge e sciupa un’occasione clamorosa, con lantus che si aggrappa ai gol a ‘stelle e strisce’ di McKennie e Weah.e Weah (LaPresse) – Calciomercato.itI bianconeri steccano in casa anche contro il Parma e rimontano per due volte il risultato, anche sefine rischiano la capitolazione di fronte ai ducali di Fabio Pecchia.si divora il gol del momentaneo 1-1 nel primo tempo, poi si eclissa senza più impensierire Suzuki e la difesa ospite. Resta altalenante il rendimento tra campionato e Champions League del centravanti serbo, autore finora di 8 reti in stagione ma con diversi blackout come successo anche ieri sera nel 2-2 della ‘Vecchia Signora’ all’Allianz Stadium con il Parma.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti: Ilcheti! Frattesi a Vivo Azzurro TV: “Grazie a Spalletti oggi sono più forte”; Ilcheti! Frattesi a Vivo Azzurro TV: “Grazie a Spalletti oggi sono più forte”; La top 3 di LaC Sport - Promozione B, Piccolo è ilcheti. Cecere affossa il Val Gallico, Aiello regala la vetta alla Deliese; Ilcheti: l’autogol domina la classifica capocannoniere degli Europei; Petdji,cheti; Serie D, Campodarsego meraviglia! Ilchetiè il difensore Gabriele Fabbian; Approfondisci 🔍

Gol a sorpresa! Ecco i cinque bomber che non ti aspetti

(passionedelcalcio.it)

Ecco i cinque bomber che non ti aspetti, in rigoroso ordine di graduatoria marcatori. Patrick Cutrone. Guida la classifica, insieme ad altri giocatori, a quota 4 reti. L’attaccante del Como ...

Ti ricordi… Dino Fava, il bomber che a Bologna è diventato il nome di un cane: “Inizi a Napoli? Un incubo: ho pensato di smettere”

(ilfattoquotidiano.it)

Uno stacco prepotente da calcio d’angolo, il pallone alle spalle di Pagliuca e l’Udinese che batte il Bologna e coglie tre punti fondamentali per abbandonare la penultima posizione. “E dire che quella ...

Il MeToo che non ti aspetti

(repubblica.it)

Ecco. In principio da uno così non ti aspetti che ti spinga sul letto, che chiuda la porta a chiave e che per quanto tu gli dica che cosa stai facendo sguaini la prova evidente del suo genere ...

Nina Sophie Rima dal libro "Tutto quello che non ti aspetti"

(libero.it)

Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla ...