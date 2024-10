Linkiesta.it - I simboli della Michelin testimoniano la storia

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Il 5 novembre si avvicina, e con lui i gossip e lo “stelle-mercato”. I pronostici su chi perderà e chi acquisterà il prestigioso riconoscimento sono all’ordine del giorno e tutti i critici gastronomici hanno le loro idee. Per prepararci alla rivelazione, la settantesima per l’Italia, che quest’anno avverrà al Teatro Pavarotti di Modena e che Gastronomika seguirà dal vivo e che potrete vedere anche voi in streaming sui canali, siamo andati a spulciare le edizioni passateguida, per scoprire come è cambiata nel tempo. Nata in Francia nel 1900 con lo scopo di spingere i pochi automobilisti francesi del tempo a viaggiare di più, fornendo gli indirizzi dei posti migliori per mangiare e dormire, si è evoluta nel tempo per rispondere alle esigenze di un mondo che cambiava e che, oggi, è sempre più digitale.