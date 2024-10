I funerali di Emanuele Tufano, ucciso a 15 anni. Messa al Rione Sanità col vescovo Battaglia (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dolore, maglie con foto e slogan, palloncini bianchi: è il giorno dell'addio al quindicenne morto in un conflitto a fuoco tra bande di ragazzini tra Sanità e Rione Mercato. Fanpage.it - I funerali di Emanuele Tufano, ucciso a 15 anni. Messa al Rione Sanità col vescovo Battaglia Leggi tutto 📰 Fanpage.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Dolore, maglie con foto e slogan, palloncini bianchi: è il giorno dell'addio al quindicenne morto in un conflitto a fuoco tra bande di ragazzini traMercato.

"Nessuno muore sulla terra finché vive nel cuore. Questo lo striscione esposto all'esterno della Basilica di Santa Maria della Sanità dove si svolgono i funerali di Emanuele Tufano, 15enne ucciso la s ...

Nella piazza presidiata dalle forze dell’ordine la bara di un ragazzino passa attraverso una folla di magliette e palloncini bianchi, riportando l’orologio del Rione Sanità indietro di nove anni. Molt ...