Hamas rifiuta la proposta di un mese di tregua a Gaza

Una fonte di Hamas afferma che il gruppo palestinese ha respinto l'ultima proposta di un mese di tregua a Gaza in cambio della liberazione di 11-14 ostaggi. «L'idea di una pausa temporanea nella guerra, solo per riprendere l'aggressione in seguito, è qualcosa su cui abbiamo già espresso la nostra posizione. Hamas sostiene una fine permanente della guerra, non una temporanea», ha detto all'Afp Taher al-Nunu, un leader senior del movimento. Nel frattempo, i mediatori statunitensi stanno lavorando a una proposta di tregua in Libano tra Israele e ed Hezbollah. Lo riferisce Reuters. Secondo due funzionari sentiti dall'agenzia, il piano prevede un cessate il fuoco di 60 giorni.

