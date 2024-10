Gaeta.it - Gravi alluvioni in Spagna: riprendono le ricerche dei dispersi con il bilancio che sale a 95 vittime

Le recenti alluvioni verificatesi in Spagna, tra martedì e mercoledì, hanno causato devastazione nelle province di Valencia, Castiglia-La Mancia e Malaga, lasciando un tragico bilancio di 95 morti e numerosi dispersi. Le operazioni di ricerca e soccorso continuano oggi, mentre il Paese si prepara a fronteggiare le conseguenze di un evento climatico estremo. Le autorità locali e nazionali sono in campo per rimuovere i detriti e garantire la sicurezza dei cittadini colpiti. Le operazioni di soccorso: un intervento massiccio A partire da oggi, le ricerche dei dispersi sono riprese con un'importante mobilitazione di risorse umane e materiali. Circa mille soldati dell'Unità militare di emergenza si uniscono a migliaia di membri della guardia civile, vigili del fuoco e agenti di polizia.