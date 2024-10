Gossip Girl, Ed Westwick e Amy Jackson presto genitori: l’annuncio social (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ed Westwick, noto per aver interpretato il ruolo di Chuck Bass, il “cattivo ragazzo” dell’Upper East Side nella popolare serie tv Gossip Girl, presto diventerà padre per la prima volta. Lo scorso agosto l’attore è convolato a nozze con Amy Jackson. celebrando un matrimonio da sogno in Italia, sulla Costiera Amalfitana (QUI le immagini delle nozze). Poche ore fa i neo sposi hanno annunciato sui social di essere in dolce attesa. “Congratulations Mr & Mrs Westwick lovely news” (in italiano: “Congratulazioni Mr & Mrs Westwick, una bella notizia“), la didascalia che ha accompagnato la foto di coppia. Nello scatto social Amy ha mostrato il pancino, avvolto in un elegante abito bianco. Isaechia.it - Gossip Girl, Ed Westwick e Amy Jackson presto genitori: l’annuncio social Leggi tutto 📰 Isaechia.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) Ed, noto per aver interpretato il ruolo di Chuck Bass, il “cattivo ragazzo” dell’Upper East Side nella popolare serie tvdiventerà padre per la prima volta. Lo scorso agosto l’attore è convolato a nozze con Amy. celebrando un matrimonio da sogno in Italia, sulla Costiera Amalfitana (QUI le immagini delle nozze). Poche ore fa i neo sposi hanno annunciato suidi essere in dolce attesa. “Congratulations Mr & Mrslovely news” (in italiano: “Congratulazioni Mr & Mrs, una bella notizia“), la didascalia che ha accompagnato la foto di coppia. Nello scattoAmy ha mostrato il pancino, avvolto in un elegante abito bianco.

Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti:, Ede Amy Jackson presto genitori: l'annuncio social; Ede Amy Jackson diventeranno genitori; Ede Amy Jackson annunciano di essere in attesa del loro primo figlio insieme; Ed, Chuck Bass di, si è sposato in Cilento. Tutto sul matrimonio; Ed(aka Chuck Bass in "") si è sposato con Amy Jackson; Ed(il Chuck Bass di) e Amy Jackson sposi, i dettagli del matrimonio blindato in Costiera; Approfondisci 🔍

‘Gossip Girl’ alum Ed Westwick’s new wife, Amy Jackson, is pregnant with their first baby

(pagesix.com)

Westwick married Jackson in August. The model is already the mother of son Andreas, 5, whom she welcomed in a previous relationship.

Gossip Girl’s Ed Westwick and wife Amy Jackson expecting first child together

(standard.co.uk)

The couple got engaged at the end of January and celebrated their marriage during a three-day wedding on the Amalfi Coast in Italy in August.

Newlyweds Amy Jackson, Ed Westwick Announce Pregnancy; Actress Flaunts Baby Bump In Viral Pics

(news18.com)

Ed Westwick and Amy Jackson are expecting their first baby together! The newlyweds shared the exciting news with fans on Instagram.

VIDEO Ed Westick, Chuck Bass di Gossip Girl, si è sposato

(video.sky.it)

Per il consumatore clicca qui per i Moduli, Condizioni contrattuali, Privacy & Cookies, Informazioni sulle modifiche contrattuali o per Trasparenza tariffaria ...