Gli interessi attorno al gas che la guerra a Gaza nasconde

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Nello stesso “fazzoletto” geografico del Mediterraneo orientale dove si trovano le maggiori scoperte di gas degli ultimi decenni, si sta svolgendo una delle più cruente contrapposizioni alla voce medioriente. La, con gli sviluppi connessi nelle regioni limitrofe, ha infatti messo in secondo piano il dossier energetico che avrebbe potuto avere una evoluzione positiva, sia sui gasdotti che nelle alleanze. Il dibattito sul gasdotto Eastmed si è quindi interrotto, così come la possibile mini interconnessione tra Israele e Cipro. Tamar in Israele, Zohr in Egitto, Glauko e Cronos a Cipro: un punto su prospettive e progetti.