Ilrestodelcarlino.it - Gatto torna a casa dopo 4 anni, muore investito il giorno dopo

Leggi tutto 📰 Ilrestodelcarlino.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Rimini, 31 ottobre 2024 – Per chi ha amato e perso un animale, il vuoto che rimane è un’assenza che parla. Lilli Corona e Giancarlo Dellapasqua conoscono bene questo sentimento. Leon, il loro amatissimorosso, era scomparso quattrofa, lasciando inun silenzio difficile da sopportare.interminabili ricerche e notti a immaginare un suo ritorno, l’avevano dovuto accettare: Leon era sparito nel nulla, come un soffio di vento. Eppure, qualche sera fa, l’impensabile è accaduto: Leon è ricomparso. Stanco, dimagrito, con il collare rotto che pendeva come una medaglia di battaglie, il micio si è rifatto vivo davanti alla porta dia Villa Verucchio, come se il tempo non fosse mai trascorso. “Non potevo crederci”, raccontava Lilli, ancora commossa. “Era lui, il nostro Leon che avevamo dato ormai per perso”.