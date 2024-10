Gaeta.it - Furto audace a Fermo: ladri bloccano strade e fuggono dopo inseguimento con i carabinieri

Leggi tutto 📰 Gaeta.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Un clamorososi è verificato a, dove una banda diha tentato un colpoallo stabilimento produttivo di Fendi a Campiglione. L’episodio, avvenuto in piena notte, ha lasciato la città in preda al caos, conbloccate e unmozzafiato con le forze dell’ordine. Le autorità sono al lavoro per catturare i responsabili di questa azione ben programmata. Il piano della banda: furti e bloccaggi Intorno alla mezzanotte, la banda ha messo in atto un piano elaborato, rubando alcuni furgoni a Rapagnano. Contestualmente, una parte del gruppo ha sbarrato diverse vie di accesso a, isolando la zona di Campiglione. L’obiettivo apparente era quello di impedire a eventuali soccorsi di giungere sul posto.