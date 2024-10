Forava i pneumatici delle auto in sosta, arrestato italiano senza fissa dimora (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Beccato a forare i pneumatici delle auto in sosta, almeno cinque stando alla ricognizione effettuata sul posto, oppone resistenza agli agenti e viene arrestato. E' successo nella serata di mercoledì 23 ottobre, con la polizia di Stato che ha arrestato un italiano originario della Triesteprima.it - Forava i pneumatici delle auto in sosta, arrestato italiano senza fissa dimora Leggi tutto 📰 Triesteprima.it (Di giovedì 31 ottobre 2024) TRIESTE - Beccato a forare iin, almeno cinque stando alla ricognizione effettuata sul posto, oppone resistenza agli agenti e viene. E' successo nella serata di mercoledì 23 ottobre, con la polizia di Stato che haunoriginario della

Senza fissa dimora passa il tempo a forare i pneumatici delle auto con un grosso coltello a Trieste

(triestecafe.it)

Nella serata di mercoledì 23 u.s., la Polizia di Stato di Trieste ha arrestato un italiano originario della Toscana, classe 1974 e a Trieste senza fissa dimora, per i reati di minacce aggravate, resis ...

Sono almeno una quarantina gli automobilisti che stamane a Grado si sono ritrovati la brutta sorpresa di uno o più pneumatici della propria auto bucati dai vandali. Le automobili erano ...

