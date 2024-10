Fatture false a Cremona: all’immobiliarista sequestrata la villa con piscina da oltre un milione (Di giovedì 31 ottobre 2024) Cremona, 31 ottobre 2024 – I militari della compagnia della Guardia di finanza di Crema, al termine di un'attività di polizia giudiziaria coordinata dalla procura della Repubblica di Cremona, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di Cremona, di disponibilità finanziarie e beni immobili, tra cui una villa con piscina, per un valore complessivo di oltre 1,3 milioni di euro a carico di otto società e dei rispettivi amministratori di diritto e di fatto. Ilgiorno.it - Fatture false a Cremona: all’immobiliarista sequestrata la villa con piscina da oltre un milione Leggi tutto 📰 Ilgiorno.it (Di giovedì 31 ottobre 2024), 31 ottobre 2024 – I militari della compagnia della Guardia di finanza di Crema, al termine di un'attività di polizia giudiziaria coordinata dalla procura della Repubblica di, hanno dato esecuzione ad un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del tribunale di, di disponibilità finanziarie e beni immobili, tra cui unacon, per un valore complessivo di1,3 milioni di euro a carico di otto società e dei rispettivi amministratori di diritto e di fatto.

