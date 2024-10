Unlimitednews.it - Economia digitale centroamericana, in Guatemala “We make future”

(Di giovedì 31 ottobre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Nel cuore pulsante dell’America Centrale, ilsi sta consolidando come una destinazione emergente degli investimenti nell’, distinguendosi nel settore delle Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione (ICT), dell’Intelligenza Artificiale (AI) e del trasferimento tecnologico. Con un ambiente economico favorevole e un’infrastruttura tecnologica in espansione, il paese offre significative opportunità per gli investitori internazionali desiderosi di esplorare i mercati in crescita. Ilpresenta una notevole stabilità macroeconomica con una solida gestione fiscale e monetaria. Con riserve internazionali pari a 20,01 miliardi di dollari, le più grandi dell’America centrale a dicembre 2022, e un debito sovrano che rappresenta solo il 29,3% del PIL, il paese gode di un tasso di cambio stabile (7,75 Q per 1 dollaro USA).