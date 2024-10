Inter-news.it - Dumfries, finalmente ci siamo? L’Inter fissa la data per il rinnovo!

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Ildi Denzelconè conservato ormai da alcune settimane negli uffici di Viale della Liberazione., si sta arrivando alla definitiva fumata bianca.– Probabilmente si è anche un po’ impolverato, ma il contenuto rimane ben visibile e presto verrà reso ufficiale. Si tratta deldicon. L’accordo tra le parti è stato raggiunto ormai da alcune settimane, come anche confermato dagli stessi protagonisti a più riprese. L’ultimo lo stesso esterno olandese durante uno dei ritiri della sua nazionale per le gare di Nations League. Manca adesso pochissimo per l’annuncio definitivo, con, riferisce Fabrizio Romano, pronta ad ufficializzarlo settimana prossima.