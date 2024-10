Lanazione.it - Due riconoscimenti per Allocca al "Catania Off Fringe Festival"

Leggi tutto 📰 Lanazione.it

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Prato, 31 ottobre 2024 - E' stata un successo la prima partecipazione di GiuseppealOff, che ha ospitato compagnie professioniste provenienti da tutta Italia e dall’estero che, dopo essere state selezionate da una giuria di esperti, hanno riempito la città siciliana con spettacoli di diversi generi e in diverse lingue, alternandosi nelle varie location della manifestazione. Il teatrante pratese è salito sul palco del Piccolo Teatro della Città, portando in scena lo spettacolo dedicato a Galileo Galilei, "L’amor che (non) move il sole". Sul palcoha vestito i costumi realizzati dall’azienda di cui è titolare assieme alla sorella Sara Nicole, ossia "Lo fo io". L’attore imprenditore è stato insignito del premio riservato al miglior spettacolo per lo staff delOff