Metropolitanmagazine.it - Due cittadini italiani fermati all’aeroporto di Buenos Aires con una neonata, frutto di una gravidanza surrogata

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Duesono statidimentre cercavano di tornare in Italia con unad una. Lo riferisce il quotidiano La Nacion senza rivelare l’identità della coppia di uomini che dopo il fermo, avvenuto venerdì scorso, ha ammesso alle autorità di aver concordato lacon una donna originaria della città di Rosario. Uno dei due uomini, scrive il quotidiano, è un oncologo di Pavia. I due uomini viaggiavano con la donna ed erano diretti a Parigi. Il fermo è avvenuto venerdì scorso sulla base di un ordine federale che ha imposto ai quattro – anche alla madre– di non lasciare l’Argentina. Secondo l’accordo, la bambina, nata il 10 ottobre in una clinica della capitale argentina, sarebbe poi stata cresciuta in Italia dalla coppia.