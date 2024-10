Terzotemponapoli.com - Conte e l’entusiasmo di Napoli. Lo Monaco e Coppola a Radio Goal

(Di giovedì 31 ottobre 2024) Antonio, insieme ad un’idea ben precisa di calcio, sicuramente non spettacolare, ma molto redditizia, ha portato entusiasmo nell’ambiente napoletano. Pietro Lo, dirigente sportivo, e Gianfrancohanno rilasciato un’intervista asuKiss Kissa riguardo. Di seguito quanto da loro espresso.mette in campo squadre pragmatiche Così Lo: “Le squadre che mette in piedisono pragmatiche, essenziali, aggressive, applicate, lui ha sempre fatto questo calcio qui. Penso che ildi oggi sia l’emblema dell’idea di calcio del tecnico salentino. Il campionato scorso è stato devastante in tutti i sensi ed minato la squadra nel modo di essere, è statoa ricostruirla e l’ha fatto in poco tempo.